Foggia-Lecco, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadra di Delio Rossi che dovrebbe affidarsi a Peralta e Ogunseye in avanti per pungere la difesa ospite. Lecco con Buso e Pinzauti, invece, per scardinare il fortino dei rivali.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

Foggia e Lecco si sfidano oggi, martedì 13 giugno 2023, per la finale d'andata dei playoff di Serie C 2022-2023. Le due squadre si giocano il primo atto per provare a conquistare la Serie B. Si gioca allo stadio Zaccheria di Foggia con fischio d'inizio alle ore 21.30. La partita si potrà vedere in diretta TV e in streaming su Eleven Sports, Dazn, Sky e Rai 2 con il segnale che sarà ritrasmesso anche su Rai Italia per raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo. In streaming sempre con Eleven, DAZN, Sky Go e Rai Play.