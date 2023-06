Foggia-Pescara, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le probabili formazionI di Foggia-Pescara, match valido per la semifinale di playoff di C. Fischio d'inizio in programma per le 20:30

Redazione ITASportPress

Foggia-Pescara si gioca oggi, domenica 4 giugno, alle ore 20:30 per la semifinale d'andata playoff di Serie C. La sfida avrà luogo allo Stadio Pino Zaccheria e si prospetta piena di colpi di scena, con in palio la finale per un posto in Serie B.

Foggia-Pescara, le ultime — I padroni di casa del Foggia hanno dimostrato di meritare la seconda divisione e non vogliono farsela sfuggire. Metteranno in campo voglia e determinazione pur di raggiungere il risultato. L'undici titolare dovrebbe essere un 3-5-2, formato da Dalmasso in porta con Leo, Kontek e Rizzo in difesa. Centrocampo occupato invece da Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti e Costa, mentre in attacco dovrebbero agire Peralta e Iacoponi.