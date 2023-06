Foggia, squalificato Delio Rossi e tre giocatori dopo finale Playoff

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni dopo Lecco-Foggia, gara di ritorno dei playoff di C: ammenda da €1500 per Foggia e da €800 per il Lecco per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori. La multa riguarda infatti il comportamento dei tifosi, che per l'intero corso della gara hanno lanciato fumogeni e petardi in direzione del terreno di gioco.