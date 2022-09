Gelbison, De Sanzo: “Contento di essere qui. Adesso fatti e zero chiacchiere”

Come anticipato questo pomeriggio da Itasportpress.it, il nuovo allenatore della Gelbison al posto dell'esonerato Esposito è Fabio De Sanzo. In serata la nota del club che milita in Serie C nel girone meridionale. La Gelbison comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Fabio De Sanzo. Il tecnico di Castrovillari già da domani guiderà gli allenamenti al Morra dopo l’accordo raggiunto, nella serata di oggi, con la Società del Presidente Maurizio Puglisi. Mister De Sanzo nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Serie C con l’Acireale, ma conosce bene la categoria. In Lega Pro è stato allenatore per ben due stagioni alla guida della Paganese. Al neo Mister rossoblù gli auguri di buon lavoro da parte della Società. “Sono contento - dice - di essere approdato alla Gelbison, Società seria ed organizzata. Quello che cercavo. Ora non è il momento delle chiacchiere ma dei fatti. Ringrazio il Presidente Puglisi e il consulente Nicoló Pascuccio della fiducia che mi hanno dato e spero di rispondere con risultati concreti”.