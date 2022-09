Gelbison, esonerato Esposito arriva Fabio De Sanzo

Salta un'altra panchina in Serie C. La neopromossa Gelbison che ha raccolto appena due punti in quattro partite nel Girone C, ha esonerato Gianluca Esposito. A ufficializzarlo è una nota della società: La Gelbison comunica che da oggi Mister Gianluca Esposito non ricoprirà più l’incarico di Allenatore responsabile della Prima Squadra.Nel ringraziare il tecnico per aver guidato la prima squadra con dedizione e professionalità, la Società gli augura le migliori fortune umane e professionali. Anche le esperienze tecniche che hanno dato grande soddisfazioni possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale.Per cui è necessario andare avanti. Il Presidente e il suo Staff sono già al lavoro per operare in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della Prima Squadra. Al posto di Esposito secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, arriverà l'ex Acireale Fabio De Sanzo, tecnico che conosce la categoria avendo in passato allenato la Paganese.