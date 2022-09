Ghirelli annuncia: “In inverno possibile gare Serie C al mattino”

Sul Potenza e sui lavori fatti per migliorare lo stadio da parte del numero uno del club, Macchia, Ghirelli ha detto: "I lavori in tribuna sono solo il primo passo verso il restyling del Viviani. Complimenti al Potenza Calcio, sta lavorando a cose importanti. Invito i tifosi e l’intera comunità a stringersi intorno al presidente, indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo, sui quali bisogna avere pazienza".

In generale sulla Serie C: "In pieno inverno le gare in Serie C potrebbero essere anticipate ad orari mattutini, questa ipotesi dipende dal prossimo consiglio di Lega, al quale parteciperà anche il presidente Macchia", le parole del numero uno del campionato di Lega Pro.