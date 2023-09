Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli

Salta la quarta panchina in Serie C: i campani sollevano dall'incarico l'allenatore napoletano, arrivato sulla panchina dei gialloblù nel 2022 e artefice della brillante salvezza della scorsa stagione

Quarto avvicendamento sulle panchine di Serie C, secondo nel girone C. Dopo l'esonero di Massimo Rastelli da parte dell'Avellino, il Giugliano ha comunicato di avere sollevato dall'incarico l'allenatore Raffaele Di Napoli e informa contestualmente di aver interrotto il rapporto di collaborazione anche con l’allenatore in seconda Alessandro Tatomir.