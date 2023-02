Grande Reggiana: passa a Cesena e vola verso la B

Nel posticipo della 28^ giornata di Serie C Girone B, la capolista Reggiana è passata sul terreno del Cesena che ha perso una grande opportunità per portarsi a ridosso della prima in classifica. Al Dino Manuzzi con un gol per tempo di Nardi e Varela la Reggiana ha vinto 2-1. Dopo il vantaggio su un bel colpo di testa del numero 24, la squadra di casa ha spinto sull'acceleratore ma poca lucidità sottoporta per i cesenati. Gli ospiti dopo aver resistito alle offensive del Cesena hanno colpito nel finale di gara con un contropiede micidiale finalizzato dal portoghese Varela. Mustacchio ha accorciato le distanze nel recupero. Poi più nulla. La Reggiana con questa vittoria si porta a 64 punti, ben 7 sul Cesena a 10 giornate dalla fine del campionato.