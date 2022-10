Trento, Giacca smentì ma Tedino era venuto al “Briamasco” per i gialloblù

Da ieri è scattata la mini rivoluzione in casa Trento. Il club gialloblù dopo la quarta sconfitta in campionato contro il Renate ha ufficializzato l'esonero del tecnico Lorenzo D'Anna e del direttore sportivo Attilio Gementi. Ora la società è alla ricerca dei sostituti per colmare il vuoto, ma se per sostituire il dirigente c'è tempo (30 giorni) per il mister bisogna fare prestissimo. La decisione dei due esoneri è stata presa dal CdA del Trento in seguito ai risultati negativi della squadra in campionato culminati ieri con la sconfitta contro i brianzoli. Ma se per l'allenatore l'esonero era già nell'aria da giorni, ha sorpreso la cacciata del direttore sportivo che da quanto trapela non aveva più un feeling con alcuni dirigenti del Trento eccetto il patron Giacca che ha sempre difeso Gementi.