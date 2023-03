Il Catanzaro “vede” la Serie B dopo il 3-0 al Monterosi

Un'astinenza di B durata ben 17 anni che, però, sta per finire. Il Catanzaro vince la sfida casalinga contro il Monterosi con un 3-0 netto e si proietta verso la matematica promozione in Serie B. Agli uomini di Vincenzo Vivarini basta solo vincere la sfida di domenica in casa del Gelbison per festeggiare la promozione. Giallorossi sono autori di un campionato straordinario e di una promozione che meritata è dire poco. Il Catanzaro ha beneficiato oggi anche del pareggio del Crotone sul campo del fanalino di coda Fidelis Andria, che scivola così a -16 lunghezze dai giallorossi.

IL TRIONFO - Una sfida che ha visto solo una squadra in campo. Una formazione che ha un obiettivo da raggiungere e che non si fermerà di fronte a nulla e nessuno. Il Catanzaro sblocca il match al 43' del primo tempo con la rete di Scognamillo. Per il raddoppio dovremo attendere fino alla seconda frazione, con capitan Martinelli che si iscrive al tabellino dei marcatori ed allunga le distanza. A chiudere i conti per sfortuna del Monterosi sarà Vandeputte, protagonista dell'ennesima prestazione in una stagione di grande livello.