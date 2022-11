Il derby va al Vicenza che supera l’Arzignano 1-0 con un gol di Dalmonte

Altra vittoria in campionato del Vicenza che ha battuto in trasferta l'Arzignano nel match della 15^ giornata del Girone A di Serie C. E' il terzo successo di fila, il quarto se si considera la Coppa Italia, da quando sulla panchina biancorossa siede Francesco Modesto. Il Vicenza guadagna autostima e tanto entusiasmo e soprattutto gli applausi della sua gente che al Dal Molin ha seguito in massa il Lane. Gara tosta con i padroni di casa aggressivi e pericolosi nel primo tempo ma poi è arrivato il gol nella ripresa di Dalmonte al 73' che ha chiuso i giochi. Arzignano che è rimasto in dieci dal 46' per il rosso per doppia ammonizione a Piana. Il Vicenza con questi tre punti tocca quota 26 punti e raggiunge il quinto posto.