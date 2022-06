Il Messina può ripartire da Zeman e da… 15 giocatori

Incontrato all’Olimpico in occasione dell’esordio dell’Italia all’Europeo e poi premiato con una targa in occasione di Messina-Foggia, il boemo - non è un segreto - è un chiodo fisso del massimo dirigente giallorosso e chissà che le cose non possano trovare un lieto fine. Con Zeman al Messina arriverebbe anche il direttore sportivo Giuseppe Pavone mettendo fine quindi la collaborazione con MarcelloPitino. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. La cosa certa, al momento, è che ci sarà da lavorare parecchio sulla rosa che, ad oggi, vede solo 15 tesserati.