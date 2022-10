Il Padova non punge e la Feralpisalò porta via il pari dall’Euganeo

E' finito 1-1 il posticipo della sesta giornata di Serie C Girone A. Allo stadio Euganeo il Padova è stato fermato dalla Feralpisalò che ha strappato il pareggio ai biancoscudati. In gol i padroni di casa con Dezi al 42' poi pareggio di Icardi al 52'. Il Padova pur avendo più gestito la gara non è stato mai dominante. Nel primo tempo occasioni fallite da Russini poi il bel gol di Dezi con una conclusione all'incrocio. Nella ripresa dopo il gol della Feralpisalò il Padova non ha trovato la rete mostrando poca brillantezza sugli esterni. Pari giusto alla fine. La divisione della posta in palio non permette alla squadra di Caneo di scavalcare il Novara che con 14 punti resta al comando.