Il Perugia batte la Spal in rimonta 2-1. I risultati del Girone B

Successo esterno del Perugia al Mazza contro la Spal. Biancazzurri avanti con Valentini poi sempre nel finale di primo tempo gol umbri di Iannoni e Vazquez con un preciso tiro sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa la squadra di casa ha provato a pareggiare ma senza trovare il gol. Prima vittoria dell'undici di mister Francesco Baldini e primo ko per gli estensi di Mimmo Di Carlo. Oggi al Mazza grande sostegno del pubblico di casa che anche con la squadra sotto ha sempre incitato i biancazzurri. A riguardo la campagna abbonamenti "CRESCERÒ CON TE" che proprio lo scorso giovedì 14 settembre si è conclusa, ha fatto registrare la vendita di oltre 4300 tessere.

10' Saber (C), 62' Benedetti (P), 79' Ogunseye (C), 90'+6' Kargbo (C)