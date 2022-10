Il Piacenza raggiunge al 90′ il Padova

Al Garilli è finita 1-1 la sfida tra il Piacenza e il Padova che ha chiuso l'11a giornata del Girone A di Serie C. Tanta intensità in campo e anche una gara divertente. Veneti in gol nel primo tempo con Ceravolo e pareggio di Zunno al 90'. Pareggio amaro per il Padova che sentiva già la vittoria in tasca. Per il Piacenza un punto importante che ha sprecato ma poi ha trovato un gol nei minuti di recupero. Polemiche finali per alcune decisioni dell'arbitro.