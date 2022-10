Il Trento annuncia il silenzio stampa: “Chiediamo scusa ai tifosi”

Trento-Renate finisce con un altro k.o. per gli uomini di D'Anna. La gara disputatasi questo pomeriggio allo Stadio Briamasco di Trento si conclude con un rotondo 2-0 in favore dei brianzoli. Il Trento gioca una partita scialba, priva di quella cattiveria agonistica che era lecito attendersi da una formazione in crisi di risultati e con una conduzione tecnica in forte discussione. Dura contestazione della curva Mair che al termine della gara chiede agli uomini di Lorenzo D’Anna di mostrare gli attributi e di rispettare la maglia in vista delle prossime gare.