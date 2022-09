Il Trento dura 45’ poi cambia faccia e il Sangiuliano City lo ribalta (3-2)

Il Trento si complica la vita e s’inceppa. Complimenti al Sangiuliano City che gioca al “Briamasco” una partita intelligente e senza paura, e porta a casa l’intera posta in palio ma questi sono tre punti persi per la squadra di Lorenzo D’Anna che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol. Al 36' cross dalla sinistra di Fabbri e perfetto inserimento di Belcastro, che s’inginocchia e con un colpo di testa da distanza ravvicinata batte Sposito. Al 46' Saporetti si è accentrato e con un chirurgico rasoterra mancino a fil di palo ha firmato il 2-0. Poi si è spenta la luce e la squadra gialloblù è stata rimontata da un avversario che ha mostrato un grande spirito battagliero in campo, ha fatturato una discreta cifra di occasioni e a tratti ha governato il match. In gol per gli ospiti al 49' Fall con una conclusione vincente, al 53' Fusi ha appoggiato in rete a porta sguarnita dalla destra e poi il 3-2 di Anastasia al 63', con il calciatore del Sangiuliano che è entrato in area dalla sinistra e battuto Marchegiani con un preciso rasoterra mancino.