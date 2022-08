Il Trento fa suo il derby d’estate con il Levico Terme

Due gol per i gialloblù di D'Anna nel test amichevole

Redazione ITASportPress

Vince il Trento il match amichevole contro il Levico Terme, squadra trentina che milita in Serie D. Allo stadio “Briamasco” termina 2-0 la partita contro i levicensi: decidono la rete di Belcastro e l’autorete di Marchesan nel primo tempo. Nella ripresa gli aquilotti hanno fallito un calcio di rigore con Belcastro che ha calciato sopra la traversa. Partita che l'undici di mister Lorenzo D'Anna ha ben giocato ricevendo buone indicazioni in vista dell'inizio del campionato fissato per il 4 settembre.

Spazio a Mihai - Nell'undici iniziale qualche novità in casa Trento con l'inserimento di Mihai in cabina di regia al posto di Cittadino. In attacco Pasquato, Bocalon al rientro e Belcastro. Il Trento parte fortissimo: al 9’ Pasquato centra per Bocalon, il cui colpo di testa termina a lato. Passano due minuti e il vantaggio è servito: Bocalon scappa in verticale sulla destra, salta il portiere avversario e crossa con l’esterno destro per Belcastro che, con un colpo di testa in tuffo, insacca sotto la traversa. I gialloblu controllano le operazioni: al 17’ l’ispirato Pasquato centra da sinistra, la sfera arriva sul secondo palo a Saporetti, il cui controcross viene bloccato da Segantini in presa alta. Trascorrono centoventi secondi e il raddoppio è servito: Pasquato premia la corsa di Osuji che crossa in area piccola con il difensore centrale Marchesan che, preoccupato dall’arrivo di un paio di gialloblu, devia di testa nella propria porta. Il Trento gioca bene e il Levico si vede solamente alla mezz’ora con il piazzato di Masetti, che mette a lato con Marchegiani in controllo. Al minuto 35 aquilotti vicini al tris: cross di Pasquato e Bocalon viene anticipato in extremis dalla difesa a pochi passi dalla porta.

La prima frazione si chiude con la prima conclusione verso la porta di casa: Masetti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sceglie la soluzione di potenza e il suo tiro viene respinto dalla traversa.

Secondo tempo - Ripresa che vede il Trento presentarsi in campo con i medesimi effettivi del primo tempo: al 50’ gran duetto nello stretto tra Bocalon e Saporetti con conclusione di quest’ultimo che termina a lato di poco. La frazione fila via senza particolari sussulti con mister D’Anna che inserisce nell’ordine Ianesi, Semprini, Cittadino e Damian. All’84’ una punizione battuta a sorpresa dal playmaker romano trova Pasquato, che salta Amoroso, che stende il numero 11 gialloblu in area. L’arbitro indica il dischetto ma, dagli undici metri, Belcastro alza troppo la mira e il risultato non cambia più.

Buon test - Trento conferma i progressi intravisti nelle amichevoli precedenti e oggi non ha subito gol. Non sfigura il Levico al cospetto di un avversario di categoria superiore. Il prossimo impegno ufficiale è fissato per domenica 21 agosto (ore 18), quando il Trento sarà di scena al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola per affrontare la compagine emiliana che milita anch’essa in serie C. Per il Levico gara ufficiale domenica prossima in Coppa Italia contro la Virtus Bolzano al viale Lido.

TABELLINO

TRENTO – LEVICO TERME 2-0

MARCATORI: 10’ pt Belcastro (T), 19’ pt aut Marchesan (T),

TRENTO (4-3-3): Marchegiani; Galazzini (19’st Semprini), Ferri, Simonti, Fabbri; Belcastro, Mihai, Osuji (22’st Cittadino); Saporetti (19’st Ianesi), Bocalon (22’st Damian), Pasquato. A disposizione: Tommasi, Cazzaro, Trainotti, Barbuti, Comper. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

LEVICO TERME (4-3-3): Segantini (35’st Amoroso); Marini (33’st Manfredi), Marchesan, Dalla Bernardina, Masetti; G. Santuari (16’st Forestan), N. Santuari (16’st Gasperotti), Mazzucca (16’st Rinaldo); Mazzon (16’st Preknikaj), Moraschi (1’st Gubellini), Compaore (1’st Fracaro). A disposizione: Bortolotti, Zamboni, Divina.

Allenatore: Claudio Rastelli.

ARBITRO: Duranti di Trento (Santini di Arco Riva e Battan di Trento).

NOTE: spettatori 400 circa. Giornata calda. Ammonito Marini (L) per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 2 per il Levico Terme. Recupero 1’ + 3’.