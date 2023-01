Il Trento piega anche il Sangiuliano: Carletti e Fabbri in gol

Avviso ai naviganti. Chi si aspettava un Trento spacciato è fuori strada. La Banda Tedino ha colpito ancora scassinando la cassaforte del Sangiuliano. Terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta, quarto risultato utile e gialloblù che non sono ancora quella splendida orchestra di gioco che si pensava ad inizio stagione ma con queste prestazioni si incamminano verso un progetto di gioco interessante. Un Trento che adesso deve confermare di aver cambiato marcia anche in casa visto che al Briamasco il cammino è da playout mentre in trasferta è da playoff. Quale sarà il vero volto di questo Trento lo scopriremo presto. Intanto Tedino, che grazie ai nuovi acquisti ha ritrovato una squadra più fisica e battagliera, ha dato una identità al Trento che adesso fa paura alle avversarie per la salvezza. La vittoria per 2-0 di Seregno non deciderà il campionato ma molto ci ha detto sul suo prosieguo. Il 4-3-1-2 di Tedino è corto e va ad aggredire alto cercando di non far ragionare l’avversario che ha mostrato una evidente sterilità offensiva. Il Trento ha centrato la traversa nel primo tempo con Carletti e poi con lo stesso numero 99 ha colpito nella ripresa i gialloverdi dopo una percussione di Ballarini. Poi Fabbri ha chiuso il match con una rasoiata dalla distanza. Un Trento equilibrato, determinato e che viene fuori da grande squadra quando esce dal guscio. Certo qualche elemento di Tedino ancora non è al 100% della condizione e deve inserirsi nello schema del mister ma la vittoria di oggi aiuta a crescere. Doppiamente decisiva sulla gara le ripartenze sulle corsia destra, proprio quello che è mancato a questa squadra nel girone di andata. Il Trento con i tre punti di Seregno sale a quota 23 in classifica, si porta a due sole lunghezze dalla salvezza diretta e sabato attende il Mantova al “Briamasco” (calcio d’inizio alle ore 17.30) nella prima sfida casalinga del 2023.