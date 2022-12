Il Vicenza annienta la Pro Sesto, la FeralpiSalò vince di misura: tutti i risultati

Alle 14:30 è andata in scena la 20^giornata del girone A di Serie C. Il Vicenza torna a vincere dopo due pareggi consecutivi e si piazza al secondi posto in classifica alle spalle della FeralpiSalò distante un punto. Partita mai in discussione per la squadra di Modesto che con un netto 4-1 in trasferta si impone sulla Pro Sesto. Al 29' i biancorossi sono già 2-0 con la doppietta di Stoppa. Tre minuti dopo la Pro Sesto riapre la partita con Bruschi, ma prima dell'intervallo Rolfini chiude la partita. Al 64' ecco la tripletta per Stoppa, che mette così a segno il suo sesto gol in campionato. Di seguito tutti gli altri risultati: