Il Vicenza crolla a Novara con un secco 3-0

Terza trasferta senza punti per il Vicenza di Baldini. I biancorossi cadono anche a Novara con un secco 3-0 rifilato dai piemontesi con i gol di Rocca, Masini e Buric. I veneti non sono entrati mai veramente in partita e si sono ritrovati sotto di due gol all’intervallo. Il tecnico del Vicenza ha provato a stupire tutti schierando Rolfini e Stroppa in attacco con Ronaldo alle loro spalle. La mossa dell’allenatore non è però andata a buon fine visto il risultato finale. I biancorossi rimangono dunque a quota 7 punti.