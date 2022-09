Juve NG buona la prima: Iling-Junior e Pecorino affondano il Trento

Parte male l'ambizioso Trento che cade sul terreno della Juventus NG. Punteggio di 2-0 targato Iling-Junior, al suo primo gol tra i professionisti, e l'ex Catania Pecorino. Un gol per tempo per i primi tre punti della stagione e tante prime volte. Questo è stato il pomeriggio di Nzouango Bikien, Mulazzi, Bonetti e Besaggio, alla loro prima gara tra i professionisti e per quest’ultimo anche la prima in assoluto con la maglia bianconera. Oggi, però, è stata la prima per Mister Brambilla tra i professionisti e sulla panchina della Juventus Next Gen.

La ripresa vede gli aquilotti determinati a cercare il pari, ma Pecorino al minuto 51 approfitta di un’indecisione della linea difensiva trentina e con un bel colpo di testa insacca nell’angolino alla destra di Marchegiani e firma il 2-0. È un gol che mette in difficoltà gli ospiti, soprattuto sotto l’aspetto psicologico, e nel giro di tre minuti prima Iocolano e poi Iling-Junior vanno vicinissimi al tris. D’Anna decide, così, di effettuare un triplo cambio inserendo, tra gli altri Brighenti, uno degli ex di giornata insieme a Semprini e Pasquato. Entra anche Saporetti che a fine partita si rivelerà il più pericoloso tra i suoi colpendo anche un palo. La seconda metà di tempo è sicuramente la più dura per i bianconeri che riescono, però, a difendersi con ordine concedendo - di fatto - soltanto quell’opportunità così nitida a Saporetti. Al triplice fischio esulta la Juventus Next Gen per questo esordio da tre punti. Per il Trento una battuta d'arresto che non deve fare preoccupare oltremodo anche se i gialloblù devono migliorare la fase difensiva.