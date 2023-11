Juve Stabia-Foggia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Juve Stabia-Foggia, dove vederla in tv

La partita del girone C di Serie C tra Juve Stabia e Foggia verrà proposta in diretta televisiva da SkySport. Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport (canale numero 252). Sarà possibile anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.