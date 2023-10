Juve Stabia, Pagliuca: “Catania costruita per la promozione, sarà gara difficile”

Intervenuto in conferenza stampa, Guido Pagliuca ha presentato la sfida casalinga contro il Catania di domenica 15 ottobre. La gara risulta di fondamentale importanza per la Juve Stabia , che punta a fare risultato e mantenere ben saldo il primo posto in classifica. Ma gli ospiti sono ancora un'incognita, come ricordato dal mister: "Importante non sottovalutarli, hanno fatto un bel mercato. Ma noi dobbiamo pensare a noi, ai nostri punti di forza".

LASFIDA: "Quella di domani sarà una partita difficile. Perché il Catania è una delle poche squadre del campionato costruite per fare un lungo percorso, per ambire alla promozione. Ma noi non ci dobbiamo pensare, il risultato dipende solo da noi e dalla nostra prestazione. Vincere è importante per tante cose, per la fiducia, per mantenere una striscia" ha avvertito in conferenza stampa mister Pagliuca in riferimento al match di domenica. Poi, i complimenti alla squadra momentaneamente in testa al campionato: "I ragazzi fanno un gran lavoro durante la settimana e questo è quello che mi fa piacere. Ogni giorno lavorano sodo per migliorarsi. Poi si è creato un gruppo splendido. Le condizioni? Buona situazione mentale, abbiamo entusiasmo e grande voglia di crescere sia individualmente che in collettivo. Abbiamo chiaro l'obiettivo".