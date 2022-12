Juventus NG, Brambilla: “Col Trento pari sarebbe stato il risultato più giusto”

Il commento del tecnico della Juventus Next Gen dopo la sconfitta di Trento per 2-1 arrivata al 94' con una punizione di Pasquato: «È stata la classica partita equilibrata che viene decisa da un episodio. Nel primo tempo hanno avuto qualche occasione in più loro, ma noi siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo. Nella ripresa, invece, siamo stati sicuramente più propositivi di loro e non è un caso che sia arrivato il pareggio. Il pari, probabilmente, sarebbe stato il risultato più giusto, ma ci complimentiamo con i nostri avversari per essere riusciti a vincere questa partita in pieno recupero sfruttando al meglio la punizione che si sono procurati al limite dell'area di rigore».