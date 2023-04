La Gelbison ufficializza Galderisi nuovo allenatore

Cambia il tecnico la Gelbison, squadra che milita in Serie C girone C e che naviga in zona retrocessione. La dirigenza ha chiamato sulla panchina l'ex attaccante di Verona e Juventus, Giuseppe Galderisi che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024. Il nuovo allenatore arriva successivamente alle deludenti prestazioni della squadra, che in sette gare è stata in grado di collezionare solo tre pareggi e quattro sconfitte. Esonero scritto, quindi, per Gianluca Esposito il quale non ha convinto alla sua seconda esperienza da rossoblù in stagione.