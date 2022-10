La risolve Curiale e il Messina batte il Giugliano

Nel match che ha aperto la sesta giornata di Serie C Girone C, vittoria del Messina che ha battuto in casa il Giugliano col punteggio di 1-0. Al "Franco Scoglio" il match winner è stato Davis Curiale a segno di testa ad inizio ripresa con l’ausilio di una deviazione di Berman. Per i peloritani è la prima vittoria dopo i passi falsi nelle prime cinque giornate. La squadra di mister Auteri ha meritato i tre punti che le consentono di abbandonare l'ultimo posto in classifica.