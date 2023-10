La Spal precipita: dentro la crisi della squadra di Di Carlo

Chi sa di calcio però è ben consapevole quanto sia difficile vincere se si ha l’obbligo di farlo. Ancora di più man mano che si scende di categoria. C’è anche questo tra i motivi della crisi della Spal, la delusione più grande del primo scorcio di stagione in Serie C.

Dopo la bruciante retrocessione dalla B dello scorso anno, che ha riportato i ferraresi in terza serie dopo sette anni tra A e B, sembravano esserci tutti gli ingredienti per un’annata da protagonisti.

Una piazza pronta a mettersi alle spalle il passato recentissimo, leggi i duri scontri con il patron Joe Tacopina, come testimoniato dagli oltre 4000 abbonamenti, ma anche un mercato ben fatto e basato sulla collaudata formula del mix tra elementi di esperienza, su tutti il ritorno dell’idolo Mirko Antenucci, e di giovani. Un mercato orchestrato da un ds con trascorsi vincenti come Pippo Fusco con la supervisione di allenatore-garanzia come Domenico Di Carlo.

Pure il precampionato e la prima giornata contro la Vis Pesaro, piegata proprio da un gol di Antenucci, avevano indotto all’ottimismo. Poi, però, ecco che il giocattolo si è rotto. Senza preavviso. La sosta forzata di due settimane per il rinvio del derby contro il Cesena non può bastare per spiegare l’involuzione compiuta dal gruppo e pure dal tecnico.

Dal 15 settembre ad oggi la Spal è entrata in un vortice senza spiegazione che ha vissuto i punti più bassi nella rimonta subita in casa contro il Perugia, nel tracollo nel recupero di Cesena e nel clamoroso ko di Recanati, passando per la gara contro la Lucchese, sospesa al 57’ per maltempo, ma con i rossoneri in vantaggio per 2-1

La grigia vittoria sul campo della Juventus NextGen non può bastare per salvare un bilancio finora più che negativo. La posizione di Di Carlo inizia fatalmente a scricchiolare, ma domenica prossima al Mazza arriverà il Pescara, sulla carta non l’avversario giusto per ripartire.

Anche perché la squadra di Zeman sembra poter andare a nozze negli spazi che il 4-3-3 tutto votato all’attacco per il quale ha optato Di Carlo da inizio stagione rischia di offrire.

I tempi stretti, dal momento che tre giorni dopo il Pescara si disputeranno gli ultimi 30 minuti della gara contro la Lucchese, potrebbero andare in soccorso del tecnico ciociaro, che ha utilizzato sei formazioni diverse in altrettante partite. Non il modo migliore per dare stabilità ad un gruppo drammaticamente alla caccia di leaders in alcune zone chiave del campo, come il centrocampo e l’attacco.

