La Spal riprende la Lucchese nel recupero dei 34 minuti. 2-2 e Colucci soddisfatto

“Questa era una partita nella partita e non era facile affrontarla, perché composta di tanti momenti diversi tra loro, ma i ragazzi l’hanno interpretata bene. In corsa mi sono messo a tre per cercare di slegare anche con le mezzali. Dobbiamo andare avanti così, stiamo andando forte ma è necessario andare ancora più forte, perché il campionato è difficile e non ho mai vinto una partita facile.”

“La Lucchese è una squadra organizzata, noi dobbiamo lavorare nel quotidiano e crescere in fretta perché gli altri non ci aspettano. Il 4-2-4 l’ho scelto per partire forte, dovevamo recuperarla. Ce la siamo giocata e siamo stati premiati. In questi pochi giorni abbiamo lavorato sui dettagli e sulla testa stando sul campo più del dovuto, perché questo gruppo vuole uscire da questa situazione. Qui tutti hanno voglia di far bene. In questo Club ci sono persone serie e leali a tutti i livelli.”

“Al triplice fischio ho chiamato i ragazzi a raccolta dicendo che dobbiamo ripartire dall’atteggiamento di queste ultime due partite. Negli ultimi minuti ci siamo abbassati, ci sta che qualche ragazzo abbia avuto un po’ di timore, capiremo in settimana se ci siamo abbassati noi o se è l’avversario che ci ha costretto ad arretrare. Su questo aspetto si può lavorare, l'alleato più grande è il tempo che, però, noi non abbiamo e quindi dobbiamo crescere in fretta.”

SPAL - Lucchese 2-2 — SPAL - Lucchese 2-2

Reti: 30′ Peda (S), 43′ Guadagni (L), 54′ Benassai (L), 66′ Rao (S)

SPAL: Alfonso, Iglio, Valentini, Arena, Celia, Carraro, Maistro, Siligardi (82′ Contiliano), Antenucci, Rabbi (82′ Collodel), Rao. A disposizione: Meneghetti, Del Favero, Bruscagin, Bertini, Breit, Dumbravanu, Puletto, Simonetta, Marrale. All. Colucci

Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Sabbione (91′ Merletti), De Maria, Gucher, Cangianiello, Guadagni, Tumbarello, Russo, Magnaghi. A disposizione: Coletta, Berti, Perotta, Rizzo Pinna, Romero, Fedato, Sueva, Quirini, Djibril, Yeboah, Visconti. All. Gorgone

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello - Michele Piatti di Como

Quarto Ufficiale: Roberto Carlisi di Padova

Note: ammoniti Valentini (S)

