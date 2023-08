La Spal supera il Treviso con il punteggio di 3-2

Nuovo successo per i biancazzurri di mister Mimmo Di Carlo che si impongono per 3-2 sul Treviso nell'amichevole disputata questo pomeriggio sul terreno del Centro Sportivo "G.B. Fabbri". In avvio di gara è la SPAL a creare i pericoli maggiori con D'Orazio che va vicino al gol in un paio di occasioni: prima su punizione da posizione defilata che si spegne sul fondo, poi con un tiro al volo dall'interno dell'area sul quale Salviato interviene e devia in calcio d'angolo. A cinque minuti dall'intervallo è proprio lo stesso D'Orazio che, dopo avere approfittato di una leggerezza difensiva del Treviso, si invola verso la porta e, giunto a tu per tu con il portiere veneto, non si fa ipnotizzare trovando il gol del vantaggio. Tre minuti arriva anche il raddoppio dei biancazzurri: Saiani conquista un calcio di rigore della cui battuta si incarica D'Orazio, che insacca il 2-0 della SPAL.