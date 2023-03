Latina-Crotone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le squadre scenderanno in campo alle ore 14:30

Latina e Crotone si affronteranno oggi, per la 34esima giornata di Serie C Girone C. La sfida avrà luogo allo Stadio Domenico Francioni di Latina alle ore 14:30.

Latina-Crotone, le ultime — La sfida vedrà la squadra di casa particolarmente attenta ed aggressiva, alla ricerca di punti per un posto nei playoff. Il Latina occupa l'ottava casella di campionato, a 9 punti di distanza dal traguardo. Per tentare l'impresa e rendersi protagonisti del miracolo, la squadra di Di Donato dovrebbe battere sulla via del 3-5-2: Ganz e Rosseti uniche punte, seguite da Carissoni e Sannipoli sulle fasce.

Il Crotone arriva invece deluso dal titolo vinto dal Catanzaro lo scorso fine settimana. Vittoria o sconfitta non cambierebbe la vita ai ragazzi di Zauli, matematicamente secondi. Probabile che i rossoblu si ripresentino con il 3-4-2-1, con i soliti Chiricò e D'Errico alle spalle dell'unica punta Guido Gomez. In mezzo al campo non dovrebbero mancare Vitale e Petriccione, perni della squadra.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Latina-Crotone si giocherà oggi alle ore 14:30 per la 34esima di Serie C. Come di consueto, il match sarà trasmesso in diretta tv dall'emittente Eleven Sports che, per la novità del 2023, condivide le partite con DAZN.

Possibilità viva anche per quanto riguarda il servizio in streaming che, oltre che possibile tramite l'app ufficiale di DAZN, potrà essere effettuato su ONEFOOTBALL. Per la visione, l'app per dispositivi mobili richiede il pagamento del solo evento in questione.

PROBABILI FORMAZIONI

LATINA (3-5-2): Tonti, Esposito, Calabrese, Cortinovis, Sannipoli, Amadio, Barberini, Di Livio, Carissoni, Ganz, Rosseti; All. Daniele Di Donato

CROTONE (3-4-1-2): Branduani, Golemic, Cuomo, Gigliotti, Spaltro, Petriccione, Vitale, Tribuzzi, Chiricò, D’Errico, Gomez; All. Lamberto Zauli