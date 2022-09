Lecco, esonerato Tacchinardi. Finisce dopo 4 giornate l’avventura dell’ex Juve

E' durata appena quattro giornate l'avventura al Lecco del tecnico Alessio Tacchinardi. La sconfitta di oggi in casa contro la Pro Sesto ha indotto la società a sollevare dall'incarico l'ex calciatore della Juventus. Questo il comunicato del club che milita in Serie C Girone A: Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alessio Tacchinardi. Il Club ringrazia il Mister per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nel proseguimento della sua carriera. Il Lecco è a centro classifica con 4 punti, frutto di una vittoria contro la Pergolettese e un pareggio contro la Virtus Verona. Poi due ko consecutivi contro Vicenza e Pro Sesto.