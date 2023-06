Lecco-Foggia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per quanto riguarda il Foggia, spazio a Dalmasso in porta. Difesa con Leo, Di Pasquale, Rizzo. A centrocampo dovrebbero agire Frigerio, Bjarkason, Petermann, Schenetti, Costa. In avanti Peralta e Ogunseye.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Lecco e Foggia, finale di ritorno del playoff Serie C, andrà in scena come detto oggi domenica 18 giugno 2023 alle 17:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Per seguire la gara ci saranno diverse opzioni sia in diretta tv che in streaming. La sfida tra le due squadre sarà disponibile in chiaro sulla Rai e precisamente su Rai 2, ma sarà visibile anche su Sky ( sui canali Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport, relativamente ai numeri 201, 202 e 251), Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Bianconi, Enrici; Giudici, Zuccon, Galli, Girelli, Lepore; Buso, Pinzauti. All. Foschi

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Frigerio, Bjarkason, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. All. Rossi