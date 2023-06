Lecco, Lepore: “Impresa grazie all’impegno di tutti. Promozione meritata”

Non è la prima volta che il leccese Franco Lepore punisce il Foggia. E' successo in campionato in passato e si è ripetuto anche nella doppia finale playoff di B dove ha segnato tre gol e stasera nella gara di ritorno una doppietta che ha permesso al suo Lecco di andare in B dopo 50 anni. Ai microfoni di RaiSport, Lepore ha dichiarato: "E' stata una stagione incredibile dove tutti hanno dato il massimo e alla fine il lavoro paga sempre. Qui nessuno ha mollato e tutti abbiamo sempre lavorato benissimo, anche i più giovani, ragazzi straordinari. Nei playoff abbiamo giocato da squadra e anche nei momenti di difficoltà siamo rimasti compatti, arrivando qui, con un cuore immenso. Dopo il 2-1 avevo qualche problema ma sono voluto rimanere in campo, ci tenevo troppo. Sono troppo felice per questa grande impresa che ci vede in B dopo 50 anni con pieno merito."