Lecco, ore calde per il dopo Tacchinardi: scelto il nuovo allenatore

Svolta in casa Lecco. Dopo aver esonerato Alessio Tacchinardi, a cui è stata fatale la sconfitta interna contro la Pro Sesto, la società si prepara a voltare pagina. I lombardi avrebbero individuato in Luciano Foschi il profilo a cui affidare la panchina. Secondo quanto si apprende da TMW che cita il noto giornalista Schira, per il tecnico sarebbe pronto un contratto fino al 2023. Il cinquantacinquenne allenatore, originario di Albano Laziale, vanta grande esperienza nel campionato di Serie C avendo già allenato squadre come Pordenone, Renate, Livorno, Ravenna e Carpi.