Lega Pro, accordo con la Rai per le partite in tv di Serie C

La Lega Pro e Rai Sport scendono di nuovo in campo insieme. Rai si è infatti aggiudicata i diritti audiovisivi di Lega Pro per il prossimo triennio, fino alla stagione 2024/25, relativi al “ Pacchetto Nazionale 1 ”. Su Rai Sport saranno trasmessi tutti i posticipi di campionato del lunedì sera, le partite dei playoff e le finali di Coppa Italia e Supercoppa.

“La Lega Pro su Rai Sport è una garanzia di alta visibilità e professionalità per i nostri club e per i loro tifosi. Attraverso Rai potremo continuare a parlare del nostro calcio giovane e sempre ricco di nuovi talenti avendo un riferimento costante al presente e al futuro, ma anche alla memoria e alla storia del nostro Paese” dichiara il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “Il calcio dei comuni, insieme a Rai che è la storia dell’Italia, rappresenta un punto d’incontro della nostra identità collettiva per lo sport e non solo. Non poteva esserci connubio più virtuoso” conclude il numero uno di Lega Pro.