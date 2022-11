Lega Pro-AIC: Torna il “Club dei 100”

Sono “Ambasciatori del Club” i calciatori che hanno totalizzato un numero minimo pari a 100 presenze in gare di campionato nella fase di regular season con il medesimo Club che, nella stagione in corso, è iscritto al Campionato di Serie C; ad essi sarà consentito l’ingresso gratuito, personale ed illimitato, in occasione di tutte le partite casalinghe del club in oggetto.