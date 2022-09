Lega Pro: approvati budget e bilancio

“Desidero ringraziare il Presidente Francesco Ghirelli per l’opportunità di intervenire ai lavori del Comitato Esecutivo della Lega Pro, dove mi sento a casa” dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. “Il mondo del professionismo di base sta soffrendo particolarmente, ma vedo che sta reagendo con una capacità di visione nel saper affrontare i problemi e attuare metodologie e capacità di lavoro superiori alla media del sistema, senza occupare spazi impropri o cercare scorciatoie. Questo è un periodo chiave per il calcio italiano. Dobbiamo essere in grado di rimettere in equilibrio la bilancia dei costi e dei ricavi, è una priorità indifferibile. Sono in atto una serie di attività importanti, il 21 dicembre terremo una Assemblea per discutere la riforma del sistema e in quella sede proporrò di togliere il diritto di veto a ciascuna componente con l’obiettivo di trovare una unità di intenti generale”.