Lega Pro, c’è anche Zola con Mariani per la presidenza

In Lega Pro si fanno tanti nomi per la poltrona di presidente della terza lega professionistica fino a poco tempo fa occupata da Francesco Ghirelli dimessosi. Finora c'è un candidato che è Marcel Vulpis ma in vista delle nuove elezioni del 9 febbraio a Roma, si sta per candidare anche con il giornalista Matteo Marani – riporta l’ANSA – e a fare da vicepresidente ci sarà Gianfranco Zola. Marani lo ha appena detto a un gruppo di società di Serie C.