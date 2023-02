Lega Pro, è Matteo Marani il nuovo presidente

Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro con 39 voti. Al suo fianco Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri che in qualità di vicepresidenti lo sosterranno nel prossimo biennio. Lo sfidante Marcel Vulpis ha ottenuto 15 preferenze, 2 le schede bianche e 2 le nulle. Si apre così una nova fase nella terza lega professionistica dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli. Questo il programma di Marani: "La Serie C è l’anello debole del sistema prima di tutto c’è una questione di sostenibilità economico finanziaria. Abbiamo i costi del professionismo senza averne i ricavi. Ricavi che bisogna aumentare attirando investimenti. C’è un dato che impressiona: una proprietà in Serie C dura meno di tre anni. Tutto questo deve cambiare. Ogni decisione dovrà essere presa dal basso verso l’alto, con i club protagonisti".