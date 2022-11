Lega Pro, Ghirelli scrive a Casini e Balata: “Rinunciamo a qualcosa oppure…”

per prima cosa mi scuso per il disturbo che Vi arreco. Non sono “agitato” nel fare, ma preoccupato dello stato di salute del calcio italiano. Avverto che il tempo non è una variabile indipendente, abbiamo una situazione di seria crisi economico-finanziaria (non citerò i dati che ho messo nella mia prima missiva a voi due e a cui rimando) che mette a rischio la tenuta del sistema calcistico; una situazione di grave impatto psicologico, determinato dal fatto che il mondo del calcio, dell’entertainment sono concentrati su Doha e la nostra nazionale sta a casa; infine una situazione di non competitività delle nostre società nelle coppe europee. Se a questo si congiunge l’assenza delle generazioni millennials, i Nativi Digitali, nati tra il 1980 e il 1994, e la totale assenza della generazione Z, i Digital Innates nati tra il 1995 e il 2010, il futuro rimane fortemente messo in discussione e/o precluso al calcio. Abbiamo una responsabilità diretta, anche personale. Dobbiamo svolgere seriamente il nostro ruolo di dirigenti nazionali, dobbiamo quindi incontrarci e lavorare, ognuno di noi rinunciando a qualcosa di ciò che vorremmo a beneficio dell’interesse generale e pertanto sono a sottoporVi le seguenti disponibilità per l'incontro: