Lega Pro, Ghirelli: “Si utilizzi l’indicatore di liquidità a fini ammissivi”

“Ai fini della salvaguardia e del risanamento del sistema calcio proponiamo, per le tre leghe professionistiche, l’utilizzo dell’indicatore di liquidità ai fini ammissivi e l’indicatore “Debt Service Coverag Ratio” per le stagioni 2023/24 e 2024/25 ai fini del monitoraggio, per diventare ammissivo nella stagione 2025/26”. Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli durante il seminario online organizzato dalla Serie C con i suoi 60 Club per affrontare ed analizzare le tempistiche e le modalità di predisposizione del nuovo piano economico-finanziario previsionale 2022/2023, previsto dal codice di autoregolamentazione, divenuto obbligatorio da questa stagione. La Lega Pro ha già predisposto il format ufficiale da utilizzarsi per l’elaborazione di tale Piano (standard obbligatorio).