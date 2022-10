Lega Pro, Ghirelli: “Var nei playoff e playout. E dal prossimo campionato…”

Le parole del presidente della Serie C sul presente e sul futuro del campionato e in generale sul calcio italiano.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Casa di C per il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha parlato di presente e futuro del campionato di Serie C tra voglia di innovare, proposte e futuro.

"La Serie C è il cuore che batte nelle città e nei comuni d’Italia. Ti accompagna e ti permette di valicare le vette dell’impossibile, che, alla fine, è il grande scopo della vita", ha esordito Ghirelli. "Noi come Lega Pro abbiamo una caratteristica: innovare. Dai tre punti e le cinque sostituzioni al primo consigliere statunitense. Per poter lavorare in funzione dei club e della sostenibilità economica, noi dobbiamo essere la Lega che più innova [...]".

Ragionare di sistema tra tutte le leghe del calcio italiano è must di cui parla Ghirelli e in tal senso l'esempio è lampante: "La Cremonese di Pecchia ne è l’esempio. Noi siamo un centro di formazione per i giovani. In Serie B migliorano, per poi compiere il salto in A e Nazionale".

Per ottenere risultati serve investire nei giovani: "Quella dei settori giovanili è la riforma delle riforme. Bisogna spostare rapidamente le risorse nelle infrastrutture materiali, cioè i centri sportivi, e immateriali, ovvero allenatori e preparatori. Servono maestri che comprendano la specificità dei giovani e della loro fantasia".

Sempre in tema di giovani, capitolo secondo squadre in Serie C: "L’esperienza di Miretti e Fagioli fa capire come la Serie C possa favorire la crescita di un giocatore. Ci sono da abbattere alcune barriere, come le valorizzazioni, i prestiti. Diamoci un appuntamento. Il Mondiale senza l’Italia è l’occasione provocatoria per organizzare in quel periodo una riflessione sulle seconde squadre, basandosi su dati concreti".

Non manca un passaggio anche sulla tecnologia: "Var? La decisione è di utilizzare il Var nei playoff e playout. Siamo al lavoro per averlo nel prossimo campionato".