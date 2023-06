Lega Pro, i probabili tre gironi che formeranno la Serie C 2023/24

Non cambia nulla nel programma della Lega Pro per la prossima stagione. I tre gironi saranno ancora suddivisi con una visione orizzontale. Uno dei più complicati sarà il Girone A che ha perso il Pordenone ma ritrova il Brescia che insieme al Vicenza e alla Triestina partiranno favoriti. Posto dei "ramarri" che sarà preso dall'Atalanta U23 o dal Mantova. Nel Girone B in pole c'è la Spal che contenterà la promozione in B a Cesena ed Entella. In attesa di capire se ci sarà il Siena che è a forte rischio. Nel Girone C partono in prima fila Benevento, Crotone e Catania. Dietro il Foggia con Avellino e Monopoli. Messina che probabilmente si iscriverà ma che partirà per la salvezza. Oggi scadono i termini per l'iscrizione e al momento è questa l’eventuale composizione dei tre gironi che formeranno la Serie C 2023/24.