Lega Pro, il campionato di Serie C partirà il 4 settembre

È caos in Serie C. Dopo che il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo per la riammissione in campionato, il Consiglio di Stato ha concesso al Teramo la sospensiva del provvedimento di esclusione dal torneo. Fissata l’udienza al 25 agosto, nel frattempo il varo del calendario è stato congelato. “Il rinvio del campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club di Serie C”, ha denunciato la Lega Pro. Oggi però si è deciso di andare avanti lo stesso. Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato.