Lega Pro, Marani: “Aumento ricavi e defiscalizzazione mie priorità”

Matteo Marani, stamane allo Sheraton di Milano ha presentato il suo programma

Redazione ITASportPress

Come da indiscrezioni arrivate poche giorni fa alla corsa per la poltrona più importante della Lega Pro c'è anche il giornalista Matteo Marani. Sarà lui a sfidare Marcel Vulpis, ex vice-presidente vicario e attuale reggente dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli. Marani, attuale presidente del Museo del calcio a Coverciano, questa mattina ha presentato il suo programma. Lo sostengono 17 club e al suo fianco avrà Gianfranco Zola, oltre a Giovanni Spezzaferri (ex presidente dell’Aversa Normanna). Marani punta tutto sull’entusiasmo delle società che l’hanno coinvolto e punta molto sui giovani: «Siamo impegnati per realizzare un progetto ambizioso che, sono sicuro, coinvolgerà tutte le società, puntando sulla sostenibilità dei club messa fortemente in pericolo dal rapporto sbilanciato tra costi e ricavi. C’è bisogno tutti insieme di mettere le proprie energie per rilanciare al massimo la C. Bisogna aggiungere idee nuove, il mio progetto si chiama facciamo rete perché i club devono sentirsi dentro questa esperienza e nel programma ci saranno una serie di tavoli permanenti dove in tutti i club ci sono persone che possono mettere la loro esperienza e le proprie capacità. Vorrei fare questo viaggio insieme, confrontandoci e ogni processo deve partire dai club. Nella mia idea di Serie C ci sono alcuni punti fondamentali.

Sostenibilità - Marani ha elencato le priorità: "La sostenibilità in primis. Sono andato a vedere molti centri sportivi, c’è un aspetto sociale fondamentale con migliaia di ragazzi e famiglie che sono legate al mondo della Lega Pro. C’è necessità di aiutare e intervenire sennò corriamo il rischio che la C sia una categoria con i costi dei professionisti ma senza ricavi. In questo modo c’è troppa disparità. Bisogna aumentare i ricavi e lo si fa con un appeal maggiore, abbiamo bisogno di rivedere un po’ il vestito di questa C partendo dalla comunicazione perché è fondamentale come ti presenti. Dobbiamo lavorare tantissimo per migliorare il prodotto. Parlo anche dei ricavi del sistema, rendere permanente il credito d’imposta che è fondamentale e torniamo al concetto di una Lega Pro al servizio del territorio.

Le tasse - Poi Marani ha puntato l'indice sulle tasse: "Un altro tema fondamentale è la defiscalizzazione, bisognerà ragionare su questo. In questo momento la C mi sembra l’anello più debole del professionismo. Bisogna poi salvaguardare la legge Melandri, poi sarà un tema importante per la riforma e far si che ogni cosa che ci sarà dovrà essere sostenibile. Un altro punto che mi è molto a cuore è quello dei giovani, i più grandi calciatori della storia italiana sono partiti dalla C come Riva e Baggio. Se il calcio italiano vuole essere competitivo la parte fondamentale deve giocarla la Serie C. Ringrazio Zola che ha accettato di fare il vice presidente di questo mandato, è una persona di grande visione. Dobbiamo prendere spunto anche dall’estero e lui è stato un ambasciatore del nostro calcio”. L’Assemblea Elettiva della Lega Pro sarà giovedì 9 febbraio, al Salone d’Onore del Coni a Roma.