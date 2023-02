Lega Pro, Marani: “Porterò avanti il lavoro di Ghirelli integrandolo con il mio”

La prima di Matteo Marani da presidente della Lega Pro, è stata a Monopoli. Dopo la gara con la Turris vinta dai padroni di casa per 2-0, Marani è intervenuto in sala stampa: "Sono qui oggi perché avevo preso un impegno personale, me lo chiese un po' di tempo fa Paolo Tavano e mi sembrava giusto darne seguito. Ho quindi scelto come prima uscita ufficiale Monopoli-Turris, il messaggio deve essere la condivisione e quindi con i presidenti siamo stati insieme prima della partita -riporta tuttoc.com-. Oggi la partita della comunicazione è importante, perché è importante la credibilità del contenuto, il messaggio complessivo. Rappresentiamo tutto il Paese, da Norda a Sud, dal Tirreno all'Adriatico. Il mio programma lo avevo intitolato "Facciamo rete", perché i media sono importanti per far conoscere, far arrivare a tutti la Lega Pro. Sarà mio piacere incontrare anche gli addetti stampa dei club, per un cammino da fare tutti insieme".