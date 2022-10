Lega Pro, molti club hanno chiesto di giocare la domenica alle 12.30

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha affrontato la grave situazione determinatasi con la crisi energetica, all’indomani dell’invasione russa in Ucraina. Le ripercussioni economico-finanziarie sui club sono pesanti, sicuramente per la gestione degli stadi, ma ancor di più per i Centri Sportivi ove si svolgono le attività delle squadre giovanili. I Centri sportivi rimangono operativi nelle ore in cui non c’è luce solare per soddisfare l’esigenza degli allenamenti e della preparazione. I costi sono esorbitanti fino a mettere in discussione il proseguimento delle attività medesime. Oggi il lavoro è volto a cambiare le fonti energetiche di approvvigionamento, si punta sull'utilizzazione dell’energia derivante dalle fonti “rinnovabili”. Nella sede della Lega si attua un piano di risparmio e, contemporaneamente, è allo studio, in via avanzata, un progetto per dotarsi di impianti fotovoltaici, nel rispetto tutte le normative previste dal ministero dei beni culturali.