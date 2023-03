Lega Pro, Nocelli è il nuovo Consigliere. Nominato anche il Comitato Esecutivo

In sede introduttiva il presidente Marani ha messo in luce la positività del lavoro svolto in queste prime settimane, ponendo in rilievo il notevole successo della finale di andata di Coppa Italia di Serie C che ha richiamato oltre ventimila spettatori allo Stadium, l’introduzione del VAR per la prima volta nella coppa nazionale per il quale ha ringraziato anche gli arbitri di C e il grande interesse con il quale è stata seguita su Rai Sport la partita tra Juvents NG e Vicenza.