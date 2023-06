Lega Pro, rafforzata la premialità su utilizzo giovani provenienti dal vivaio

Si è svolta oggi nella sede di via Jacopo da Diacceto, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Lega Pro. Prima dell' inizio dei lavori è stato effettuato un minuto di silenzio in memora di Silvio Berlusconi. Successivamente è intervenuto il presidente Federale Gabriele Gravina che ha salutato i sessanta club ricordando l’importanza della Serie C e il ruolo fondamentale che svolge nel calcio italiano. Lo stesso presidente della Figc Gravina e il presidente della Lega Pro Matteo Marani hanno premiato i presidenti delle tre squadre vincenti della stagione: Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro.